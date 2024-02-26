Жена челябинского депутата Госдумы подписала контракт и ушла на СВО

Ее муж, депутат Госдумы Олег Колесников, в октябре 2023 года был удостоен ордена Мужества. Награду на пленарном заседании ему вручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Также в конце прошлого года стало известно, что депутат будет участвовать в восстановлении ДНР. Колесников участвует в спецоперации как доброволец, он служит в отряде БАРС «Каскад». До 2015 года депутат владел предприятием «Здоровая ферма».