Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жена челябинского депутата Госдумы подписала контракт и ушла на СВО

Депутат законодательного собрания Челябинской области и жена депутата Госдумы Лена Колесникова отправилась добровольцем на спецоперацию. В зону СВО она отправилась вслед за мужем, который находится там с осени 2022 года.

«Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — сообщил URA.RU председатель заксобрания Олег Гербер.

В последнее время Лена Колесникова активно содействовала оснащению участников специальной военной операции. В частности, она через свою страницу во «ВКонтакте» помогала собирать деньги на дроны, а также участвовала в доставке беспилотников бойцам. Лена Колесникова бывала в зоне СВО и с гуманитарными грузами.

Она является депутатом заксобрания Челябинской области V — VII созывов. В 1995 году Колесникова возглавляла аптечную сеть «Классика», в 2009 году была избрана председателем исполнительного комитета общественной организации «Конгресс татар Челябинской области».

Ее муж, депутат Госдумы Олег Колесников, в октябре 2023 года был удостоен ордена Мужества. Награду на пленарном заседании ему вручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Также в конце прошлого года стало известно, что депутат будет участвовать в восстановлении ДНР. Колесников участвует в спецоперации как доброволец, он служит в отряде БАРС «Каскад». До 2015 года депутат владел предприятием «Здоровая ферма».

﻿