МИД Беларуси о выборах: нет причин прислушиваться к мнению Госдепа

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Беларусь не должна прислушиваться к мнению Государственного департамента США по поводу выборов, которые накануне прошли в республике, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны в понедельник.
Ранее стало известно, что глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил с заявлением, в котором назвал проведенные в Беларуси выборы фиктивными. При этом он считает, что электоральная кампания прошла в атмосфере страха, поэтому она не может считаться демократичной.
В МИД подчеркнули, что не видят, какое отношение Госдеп США имеет к выборам в Беларуси, как и определение роли Штатов в международном праве в качестве оценщика избирательных процессов в независимых государствах.
«В этой связи с юридической точки зрения мы не видим ни одной причины, почему мы должны прислушаться к заявлениям Государственного департамента США о едином дне голосования в Республике Беларусь».
Там также рекомендовали американской администрации ввести обязательное тестирование для сотрудников на знание основ международных отношений и права, частью которого является и Устав ООН, в котором, в частности, есть информация о суверенитете, независимости и невмешательстве во внутренние дела других стран.
В министерстве сообщили, что единый день голосования в Беларуси прошел в полном соответствии с белорусским законодательством.
При этом в МИД отметили, что в отношении сферы дипломатии Минск еще раз подтверждает открытость к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном.