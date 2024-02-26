Лихачев: суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от проекта АЭС

«Лондонский суд признал действия наших финских партнеров необоснованными и политически мотивированными. Что дает нам возможность дальше продолжать судебные разбирательства уже в части конкретного материального ущерба, который это политически мотивированное решение нам принесло», — утверждает Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).
АЭС «Ханхикиви-1» — нереализованный проект одноблочной атомной электростанции в Финляндии. Правительство страны получило заявку на строительство станции в 2015 году. В мае 2022 года финская Fennovoima расторгла контракт, объяснив это «значительными задержками» со стороны «Росатома», а также конфликтом на Украине.
«Росатом» считает, что у Финляндии не было оснований для такого решения. В том же году Fennovoima потребовала от российской стороны €1,7 млрд, «Росатом» подал ответные иски на €3 млрд, а также потребовал вернуть заем на €920,5 млн.
Лаура Кеффер