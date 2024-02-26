Что изменится в Узбекистане с 1 марта

Строящиеся новые здания и сооружения высотой более 12 метров и (или) общей площадью более 500 кв. м не принимаются приемочной госкомиссией, если не менее 25% земель прилегающих к ним территорий не отведены под площади озеленения и на них не проведены мероприятия озеленения.