Что изменится в Узбекистане с 1 марта

Как пишет Norma.uz, с 1 марта предусмотрены следующие изменения и нововведения:
Финансирование экспортеров продовольствия
Экспортерам продовольственной продукции для финансирования предэкспортных и экспортных торговых операций выделяются финансовые ресурсы сроком до 2 лет:
• до $100 тыс. — при объеме экспорта от $100 тыс. до $1 млн;
• до $1 млн — при объеме экспорта от $1 млн до $2 млн;
• до $2 млн — при объеме экспорта от $2 до $4 млн;
• до $3 млн — при объеме экспорта свыше $4 млн.
Изменение порядка аренды сельхозземель
Внедряются электронные онлайн-аукционные торги вместо открытого электронного конкурса при предоставлении в аренду земельных участков сельхозназначения.
Также предусматривается автоматическое выставление на электронные онлайн-аукционные торги земельных участков сельхозназначения, которые ранее были выставлены на открытый электронный конкурс и победитель которых не определен.
Освобождение от таможенных пошлин некоторых товаров
До 1 марта 2026 года ряд товаров, аналоги которых не производятся в республике, ввозимые субъектами предпринимательства по утвержденным перечням, освобождаются от оплаты таможенных пошлин.
Новые требования при ввозе солнечных панелей
Запрещается ввоз солнечных панелей, техническая документация или маркировка которых не содержит сведений о соответствующем классе «А», «В», «С» и «Т», определяющих показатели качества элементов.
Упрощение разрешительных процедур
Отменяются некоторые виды лицензируемой деятельности и документов разрешительного характера. Юрлицам в случае добровольной уплаты в течение 15 дней штрафа за совершение правонарушений в сфере лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур, предоставляется скидка в размере 50% от суммы штрафа, при уплате в течение 30 дней — в размере 30%.
До 1 января 2025 года в порядке эксперимента внедряется режим «В бизнес — без лицензии», определяющий переходный и адаптационный период для начала деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.
Осуществление госзакупок фармпродукции
Госзаказчик при осуществлении госзакупок может включать в один лот только один вид фармацевтической продукции (лекарственные средства и изделия медицинского назначения по международному непатентованному наименованию).
Порядок работы ассистентов социального работника
Внедряется гибкий график работы ассистентов социальных работников оказания услуг одиноким престарелым и лицам с инвалидностью во все дни недели на почасовой основе.
Деятельность ассистентов раз в месяц оценивается одинокими престарелыми лично, социальными работниками в махалле и специальной программой. Исходя из результатов оценки центры социальных услуг «Инсон» поощряют ассистентов социального работника.
Изменение лицензионных требований в сфере градостроительства
Лицензии на осуществление высотных ремонтных, строительных и монтажных работ методами промышленного альпинизма могут получить также и юридические лица-нерезиденты, имеющие на территории республики постоянное учреждение.
Новые требования по озеленению
Строящиеся новые здания и сооружения высотой более 12 метров и (или) общей площадью более 500 кв. м не принимаются приемочной госкомиссией, если не менее 25% земель прилегающих к ним территорий не отведены под площади озеленения и на них не проведены мероприятия озеленения.
В заключении государственной экологической экспертизы, выдаваемой по проектной документации промышленных предприятий, отнесенных к I и II категориям воздействия на окружающую среду, вводится обязательное требование по созданию на своей и прилегающей территориях «зеленых поясов» и проведению мероприятий озеленения.
Поддержка бизнеса компанией по развитию предпринимательства
Компания будет оказывать меры поддержки по проектам производства и оказания услуг субъектов малого и среднего предпринимательства.
ID-карты для спортсменов
Для участия в официальных соревнованиях, чемпионатах и кубках Узбекистана по видам спорта внедряется порядок определения принадлежности и квалификации спортсменов посредством идентификационной карты (ID).
Запрет на передвижение грузовиков в часы пик в столице
В Ташкенте в часы пик запрещается передвижение автотранспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, отнесенных к категории N2, N3 и О4 с разрешённой максимальной массой более 10 тонн.
Введение оповещений населения о пыльных бурях и загрязнении воздуха
В регионах Узбекистана внедряется практика оповещения населения о возникновении пыльных бурь. Также узбекистанцев будут предупреждать о выявлении случаев превышения установленной нормы содержания мелких дисперсных частиц в атмосферном воздухе.