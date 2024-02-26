Евгений Брюзгин из Волгограда стал победителем конкурса «Лидеры России»

Директор волгоградского филиала Tele2 Евгений Брюзгин стал суперфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России». Церемония награждения прошла в МХАТ имени Горького. Каждый из 102 победителей флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей» получит по миллиону рублей на обучение в вузах страны, сообщили в обладмине.
По данным организаторов, победителями суперфинала стали управленцы из 31 региона России, а также представители Бельгии и Сербии. Среди них 10 мэров, пять губернаторов, шесть заместителей министров и управленцы бизнес-структур разного уровня. Всего на конкурс подали 160 тысяч заявок.
Помимо миллионного образовательного гранта победители на год получат в наставники ведущих управленцев страны, включая членов правительства, руководителей администрации президента РФ, ректоров вузов.