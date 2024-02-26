В Омской области ввели ограничения на выезд депутатов за границу

В постановлении от 22 февраля сообщается, что депутаты, которые обладают информацией особой важности или совершенно секретными сведениями, теперь обязаны за 30 календарных дней до поездки направлять письмо председателю заксобрания.



В заявлении необходимо указать, цель поездки, страну, срок пребывания, предполагаемую дату отправки, а также транспорт на котором планируется покинуть территорию РФ. Кроме того, депутаты обязаны предоставлять сведения о туроператоре и турагенте, с которым заключен или планируется заключить договор. В случае если это приглашение от физлица, необходимо указать информацию о местонахождении принимающей стороны и ФИО приглашающего.



Решение об ограничении права выезда будет приниматься в течение пяти рабочих дней.



При принятии решения об ограничении права на выезд из РФ депутата, «учитываются характер информации, с которой депутат был ознакомлен, степень ее секретности, в том числе на момент обращения в связи с предполагаемым выездом за пределы России», — говорится в документе.