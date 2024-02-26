4-классник обратился к Токаеву со смелой просьбой: Президент согласился

«Мы юные футболисты и мы видим как вы поддерживаете нашу сборную. Мы занимаемся футболом с 14 лет, но погода нашего региона не позволяет нам играть на открытом поле. Поэтому просим вас построить нам крытый стадион. Я уверен, что в нашем городе появятся новые таланты как Ислам Чесноков (футболист сборной Казахстана из Усть-Каменогорска — прим.)», — сказал 4-классник Альтаир.