4-классник обратился к Токаеву со смелой просьбой: Президент согласился

В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Глава государства ознакомился с работой легкоатлетического центра «Ольга Рыпакова» и функционирующей на его базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по легкой атлетике. Один из воспитанников центра выступил с речью на встрече с Президентом.
«Мы юные футболисты и мы видим как вы поддерживаете нашу сборную. Мы занимаемся футболом с 14 лет, но погода нашего региона не позволяет нам играть на открытом поле. Поэтому просим вас построить нам крытый стадион. Я уверен, что в нашем городе появятся новые таланты как Ислам Чесноков (футболист сборной Казахстана из Усть-Каменогорска — прим.)», — сказал 4-классник Альтаир.
Президент с улыбкой оценил смелую просьбу мальчика.
«Считай, что я принял эту просьбу», — ответил Глава государства.