Аппарат президента Молдовы катается по миру за счет народа: Потратили почти миллион на заграничные вояжи, только Санду израсходовала на поездки половину туристического бюджета

С января по декабрь 2023 года президент Майя Санду совершила 21 поездку за границу по служебной необходимости. Все это, по итогам прошлого года, составило в общей сложности полмиллиона леев. По крайней мере так следует из данных, опубликованных на странице Администрации президента.
За 12 месяцев Майя Санду совершила 21 поездку за границу, на которые было потрачено 526 800 леев из бюджета аппарата президента Молдовы. К ним следует добавить официальные поездки за границу сотрудников аппарата президента, в которых глава государства не принимала участия, и которых в 2023 году насчитывается 41, отмечает Noi.md.
Согласно данным, опубликованным на сайте Президентуры, больше всего денег на эти поездки уходит на перелеты — 251 900 леев, а меньше всего — на проживание — 93 600 леев. Между ними находятся расходы на суточные, которые в 2023 году составили 181 000 леев.
Большинство из этих поездок, а именно 11, были совершены с целью участия в официальном рабочем визите. Более того, именно на эти поездки было потрачено больше всего денег. Глава государства побывала в Монреале, Чикаго, Гааге, Лиссабоне, Варшаве, Праге, Киеве, Берне, Цюрихе и трижды в Бухаресте. Также в 2023 году Майя Санду посетила шесть саммитов. Посещение этих встреч варьировалось от нуля потраченных леев до более чем 67 000 леев. И последняя категория визитов президента страны — это участие в международных встречах на различные темы, например, посещение церемонии коронации короля Карла III в Лондоне, на которую было потрачено более 22 000 леев.