Аппарат президента Молдовы катается по миру за счет народа: Потратили почти миллион на заграничные вояжи, только Санду израсходовала на поездки половину туристического бюджета

Большинство из этих поездок, а именно 11, были совершены с целью участия в официальном рабочем визите. Более того, именно на эти поездки было потрачено больше всего денег. Глава государства побывала в Монреале, Чикаго, Гааге, Лиссабоне, Варшаве, Праге, Киеве, Берне, Цюрихе и трижды в Бухаресте. Также в 2023 году Майя Санду посетила шесть саммитов. Посещение этих встреч варьировалось от нуля потраченных леев до более чем 67 000 леев. И последняя категория визитов президента страны — это участие в международных встречах на различные темы, например, посещение церемонии коронации короля Карла III в Лондоне, на которую было потрачено более 22 000 леев.