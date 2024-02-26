Мэр расскажет о достигнутых в 2023 году результатах работы администрации по части экономики, транспортной и дорожной инфраструктуры, социального строительства, развития спортивного кластера. Также глава города затронет темы благоустройства и социальной поддержки.
На заседании в гордуме рассмотрят кандидатуру Анастасии Мартыновой на должность начальника управления кадровой политики. Ведомство ранее возглавлял Виктор Тушев.
Вячеслав Рыжков.
Глава Краснодара 28 февраля отчитается о работе администрации за год
В ближайшую среду, 28 февраля, глава Краснодара Евгений Наумов выступит в гордуме с отчетом о работе администрации за 2023 год. Трансляция собрания пройдет в соцсетях, сообщили в пресс-службе мэрии.
Мэр расскажет о достигнутых в 2023 году результатах работы администрации по части экономики, транспортной и дорожной инфраструктуры, социального строительства, развития спортивного кластера. Также глава города затронет темы благоустройства и социальной поддержки.