Глава Краснодара 28 февраля отчитается о работе администрации за год

Мэр расскажет о достигнутых в 2023 году результатах работы администрации по части экономики, транспортной и дорожной инфраструктуры, социального строительства, развития спортивного кластера. Также глава города затронет темы благоустройства и социальной поддержки.



На заседании в гордуме рассмотрят кандидатуру Анастасии Мартыновой на должность начальника управления кадровой политики. Ведомство ранее возглавлял Виктор Тушев.



Вячеслав Рыжков.