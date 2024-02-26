Социалисты потребовали от властей установления «справедливых тарифов на газ»

«Учитывая реальную ситуацию с мировыми ценами на газ — в Европе в конце минувшей недели цена на газ опустилась ниже отметки в 250 долларов за тыс. куб. м — справедливый тариф для потребителей в Молдове, по расчетам экономистов, должен составлять в два раза меньше установленного — 7,55 леев за кубометр».