Социалисты потребовали от властей установления «справедливых тарифов на газ»

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Тариф на природный газ для бытовых потребителей в Молдове должен быть вдвое меньше, чем сейчас, и составлять около 7,55 лея за кубометр, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Партии социалистов Молдовы (ПСРМ).
Ранее, напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило снижение тарифа на газ для бытовых потребителей с 18,07 лея до 14,46 лея за кубометр.
«Учитывая реальную ситуацию с мировыми ценами на газ — в Европе в конце минувшей недели цена на газ опустилась ниже отметки в 250 долларов за тыс. куб. м — справедливый тариф для потребителей в Молдове, по расчетам экономистов, должен составлять в два раза меньше установленного — 7,55 леев за кубометр».
Социалисты напомнили, что в 2022 году правительство взяло 300 миллионов евро в кредит у ЕБРР на закупку энергоресурсов. В итоге газ был куплен по максимальным ценам.
«Партия социалистов считает недопустимым для правительства продолжать прикрывать надуманными угрозами безопасности страны отсутствие компетенции и откровенное обворовывание населения через высокие тарифы», — отмечают в ПСРМ.
На тарифы повлияло и решение властей без конкурса отдать газовые сети страны в аренду румынской компании Vestmoldtransgaz, одним из акционеров которой является ЕБРР. Теперь за сети приходится платить аренду, а стоимость транспорта газа в конце года выросла в десять раз.
В ПСРМ потребовали «установления справедливых тарифов на газ, которые учитывали бы реальные цены на рынке, а не преступные махинации дельцов режима», а также заявили, что настаивают «на проведении расследования деятельности PAS в области энергоресурсов и привлечения к ответственности виновных в обворовывании населения».