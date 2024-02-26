Екатерина Мальцева утверждена в должности замглавы администрации Перми

Процедура избавления от приставки «и. о.» проходила для Мальцевой дольше, чем у коллег. Это связано с необходимостью согласования кандидатуры краевым министерством образования. По данным издания, согласование также прошла и. о. начальника департамента образования города Ольга Ершова.