Екатерина Мальцева утверждена в должности замглавы администрации Перми

Заместитель мэра Перми Екатерина Мальцева официально вступила в должность, сообщает «Ъ-Прикамье».
Процедура избавления от приставки «и. о.» проходила для Мальцевой дольше, чем у коллег. Это связано с необходимостью согласования кандидатуры краевым министерством образования. По данным издания, согласование также прошла и. о. начальника департамента образования города Ольга Ершова.
Напомним, должность исполняющей обязанности замглавы администрации Мальцева занимает с сентября 2023 года и возглавляет функционально-целевой блок «Социальная сфера». Ранее Екатерина Мальцева проходила службу в прокуратуре Пермского края и занимала должность статс-секретаря-заместителя министра территориальной безопасности Прикамья.