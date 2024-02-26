Карпенко отметил высокий уровень взаимодействия ЦИК Беларуси и России

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко заявил о высоком уровне взаимодействия с российскими коллегами.
Он также подтвердил, что поедет наблюдать за президентскими выборами в России, напомнив, что за прошедшими выборами в Беларуси наблюдали представители ЦИК России и представители избирательных структуру из ряда регионов РФ.
«Коллеги от избирательной системы России еще находятся здесь (в Беларуси — Sputnik), у нас еще запланированы встречи. Мы тесно взаимодействуем не только в рамках Консультативного совета избирательных органов СНГ, но и в рамках двустороннего сотрудничества», — сказал Карпенко на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, в период важных электоральных кампаний в двух странах он поддерживает активные контакты с ЦИК РФ.
«У меня накануне единого дня голосования был достаточно эффективный разговор с Эллой Александровной Памфиловой. Мы обсуждали тему и наших выборов, и тех технологий, которые пытаются применить (страны Запада — Sputnik) на выборах в Российской Федерации — технологий из этой замусоленной методики Шарпа», — отметил он.
Некоторые из этих технологий пытались отработать в Беларуси в определенный период, и сейчас пытаются активно применять в России, добавил Карпенко.
«Поэтому мы, как братский народ, как главный союзник, главный торговый партнер, конечно, волнуемся, как пройдут выборы (в РФ — Sputnik), потому что это судьбоносные выборы для России, как, впрочем, и выборы в нашей стране», — подчеркнул глава ЦИК Беларуси. Единый день голосования.
Накануне, 25 февраля, впервые в Беларуси состоялся единый день голосования.
В ходе избирательной кампании были избраны депутаты местных советов и нижней палаты парламента на пятилетний срок.
В избирательные списки было включено более 6,9 млн человек. По данным ЦИК, явка избирателей на прошедших выборах составила 73,09%. Самая большая была зарегистрирована в Могилевской области — 77,03%. В Гродненской области проголосовали 76,90% населения, имеющего право голоса, в Гомельской — 75,85%, в Брестской — 75,82%, в Витебской — 75,63%, в Минской — 74,20%, в Минске — 61,54%.