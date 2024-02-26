Карпенко отметил высокий уровень взаимодействия ЦИК Беларуси и России

«Коллеги от избирательной системы России еще находятся здесь (в Беларуси — Sputnik), у нас еще запланированы встречи. Мы тесно взаимодействуем не только в рамках Консультативного совета избирательных органов СНГ, но и в рамках двустороннего сотрудничества», — сказал Карпенко на пресс-конференции в понедельник.