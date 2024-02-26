Юрий Бурлачко прокомментировал решение о смене статуса Горячего Ключа



Решение о смене статуса Горячего Ключа депутаты ЗСК приняли на очередной сессии 26 февраля. Изменения произошли после того, как профильный комитет кубанского парламента совместно с администрацией региона и городскими округами провели анализ соответствия семи муниципалитетов края на соответствие к критериям городского округа. Выяснилось, что Горячий Ключ им не отвечает. В частности, в городе недостаточно высокая плотность населения и количество городских жителей.



Депутаты отметили, что наделение Горячего Ключа статусом муниципального округа не станет основанием для досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления и муниципальных служащих.



Леонид Ломакин.