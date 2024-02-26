Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа и увеличил Южный

В состав Московского военного округа вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.
В Ленинградский военный округ — республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.
Ленинградский и Московский военные округа были расформированы в 2010 году. На их базе был создан Западный военный округ. В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу выступил за воссоздание Московского и Ленинградского военных округов. 9 августа 2023 года коллегия Минобороны рассмотрела этот вопрос и официально утвердила решение о создании новых военных округов.