Путин отнёс Калининградскую область к Ленинградскому военному округу

Калининградская область отнесена к Ленинградскому военному округу. Помимо Калининграда в Ленинградский военный округ отнесены Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, а также Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.