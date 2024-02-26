Калининградская область отнесена к Ленинградскому военному округу. Помимо Калининграда в Ленинградский военный округ отнесены Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, а также Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.
Путин отнёс Калининградскую область к Ленинградскому военному округу
Президент России Владимир Путин воссоздал сегодня, 26 февраля, Московский и Ленинградский военные округа, следует из указа, подписав соответствующий указ о военно-административном делении РФ.