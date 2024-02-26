Путин увеличил штатную численность СКР

«…штатную численность СКР (кроме военных следственных органов СКР) в количестве 23 017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 734 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 270 человек», — говорится в документе. Этим же указом правительству поручено предусмотреть выделение Следственному комитету средств из федерального бюджета для увеличения штатной численности.
В последний раз указ об увеличении штата СКР президент подписал в мае 2023 года. Тогда штатная численность Следственного комитета также была увеличена на 514 человек, до 22 503 человек. С прошлого года также увеличена штатная численность вооруженных сил РФ. В соответствии с указом Владимира Путина ее расширили на 137 тыс. человек, до 2,04 млн (1,15 млн — военнослужащие).