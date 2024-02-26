Путин увеличил штатную численность СКР

В последний раз указ об увеличении штата СКР президент подписал в мае 2023 года. Тогда штатная численность Следственного комитета также была увеличена на 514 человек, до 22 503 человек. С прошлого года также увеличена штатная численность вооруженных сил РФ. В соответствии с указом Владимира Путина ее расширили на 137 тыс. человек, до 2,04 млн (1,15 млн — военнослужащие).