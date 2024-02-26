Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Путин увеличил штатную численность СКР

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета России на 514 человек. Согласно документу, штатная численность СКР (кроме военных следственных органов) теперь составляет 23 017 человек.
Источник: РИА "Новости"

«…штатную численность СКР (кроме военных следственных органов СКР) в количестве 23 017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 734 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 270 человек», — говорится в документе. Этим же указом правительству поручено предусмотреть выделение Следственному комитету средств из федерального бюджета для увеличения штатной численности.

В последний раз указ об увеличении штата СКР президент подписал в мае 2023 года. Тогда штатная численность Следственного комитета также была увеличена на 514 человек, до 22 503 человек. С прошлого года также увеличена штатная численность вооруженных сил РФ. В соответствии с указом Владимира Путина ее расширили на 137 тыс. человек, до 2,04 млн (1,15 млн — военнослужащие).

СК
Путин Владимир