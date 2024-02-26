Лебедев: выборы в Беларуси прошли организованно и без нарушений

В избирательные списки было включено более 6,9 млн человек. По данным ЦИК, явка избирателей на прошедших выборах составила 73,09%. Самая большая была зарегистрирована в Могилевской области — 77,03%. В Гродненской области проголосовали 76,90% населения, имеющего право голоса, в Гомельской — 75,85%, в Брестской — 75,82%, в Витебской — 75,63%, в Минской — 74,20%, в Минске — 61,54%.