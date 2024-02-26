Лебедев: выборы в Беларуси прошли организованно и без нарушений

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Глава миссии наблюдателей от СНГ, генсекретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что выборы в Беларуси прошли организованно и без нарушений.
«Миссия наблюдателей приходит к выводу, что выборы в Беларуси прошли в полном соответствии с Избирательным кодексом и Конституцией, они прошли открыто и гласно, были прозрачными и открытыми», — заявил Сергей Лебедев на пресс -конференции в Минске в понедельник.
При этом он сообщил, отчет миссии наблюдателей от СНГ будет обнародован после утверждения итогов выборов.
Лебедев отметил, что у наблюдателей от СНГ не было «задачи найти недостатки и нарушения», чтобы упрекать страну за несоблюдение норм демократии, как это делали ранее миссии наблюдателей из ряда международных структур.
«При наблюдении за выборами в Беларуси мы в первую очередь руководствовались национальным законодательством, а не теми критериями, что нам называют из-за рубежа», — сказал глава миссии наблюдателей от СНГ.
При этом он назвал «полной чушью» утверждения Госдепа США о том, что выборы в Беларуси прошли «в атмосфере страха».
Лебедев отметил, что новый Избирательный кодекс Беларуси полностью обеспечивает права граждан на свободное волеизъявление.
Единый день голосования.
Накануне, 25 февраля, впервые в Беларуси состоялся единый день голосования.
В ходе избирательной кампании были избраны депутаты местных советов и нижней палаты парламента на пятилетний срок.
В избирательные списки было включено более 6,9 млн человек. По данным ЦИК, явка избирателей на прошедших выборах составила 73,09%. Самая большая была зарегистрирована в Могилевской области — 77,03%. В Гродненской области проголосовали 76,90% населения, имеющего право голоса, в Гомельской — 75,85%, в Брестской — 75,82%, в Витебской — 75,63%, в Минской — 74,20%, в Минске — 61,54%.