Фицо: несколько стран НАТО и ЕС обдумывают отправку своих войск на Украину

«Стратегия Запада в Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят в Украину своих военных», — заявил словацкий премьер.
По мнению Роберта Фицо, решение отправить европейские войска на Украину приведет к эскалации. Он заявил, что Словакия будет оказывать Киеву только гуманитарную помощь, а также рассматривает возможность поставок машин разминирования. Премьер добавил, что его страна окажет Украине помощь в вопросе обучения украинцев.
Украина заключила двусторонние соглашения в сфере безопасности с Великобританией, Германией, Данией, Францией, Канадой и Италией. Соглашения не содержат пунктов об отправке вооруженных сил на территорию Украины.
Накануне Роберт Фицо прокомментировал запланированную на сегодня, 26 февраля, в Париже встречу европейских и мировых лидеров по ситуации на Украине. Он ожидает движения к «худшему решению», исходя из запланированных к обсуждению тем. На встрече в Париже будут присутствовать около 20 глав европейских государств. Цель заседания — доказать солидарность в поддержке Украины после двух лет полномасштабных боевых действий.