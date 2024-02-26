Фицо: несколько стран НАТО и ЕС обдумывают отправку своих войск на Украину

«Стратегия Запада в Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят в Украину своих военных», — заявил словацкий премьер.