Министр обороны Эстонии призвал ЕС передать Украине все запасы боеприпасов

«Главный приоритет — взять из всех запасов все, что можно, особенно боеприпасы, и отправить в Украину», — сказал в телефонном интервью господин Певкур.
По данным газеты, Европа нацелена на увеличение оборонных мощностей, однако они не смогут заменить военную поддержку США. «Сейчас идет активное обсуждение в отношении дальнейшего усиления европейской поддержки Украины в случае выхода США из игры», — сказал источник газеты.
После заявлений Дональда Трампа об отказе военной поддержки стран НАТО, не соблюдающих целевые показатели по обороне, мнения о том, что ожидать после избрания нового президента США у европейских военных чиновников разделились. По словам анонимного европейского чиновника, на которого ссылается газета, страны ЕС всерьез опасаются переизбрания Дональда Трампа.
1 февраля Европейский союз согласовал выделение Украине финансовой помощи в размере €50 млрд до 2027 года. Из них €17 млрд будут переданы в виде грантов, еще €33 млрд — в виде кредитов. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, первый платеж будет направлен уже в марте.
В свою очередь законопроект о поддержке Украины застрял в Конгрессе США. Республиканцы не готовы рассматривать инициативу без своих требований — мер по усилению защиты южной границы страны. 25 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что без американской помощи Киеву не справиться, поскольку у страны «нет плана Б».
В тоже время страны Европы не пока не могут передать обещанное количество снарядов и вооружения. 1 февраля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС поставит к марту только 500 тыс. снарядов вместо обещанного 1 млн. По ее словам, Евросоюз нарастил объемы военного производства на 40%. Чехия предложила закупить для Украины снаряды в третьей стране, однако инициатива не нашла единого согласия в Евросоюзе. Франция и Греция выступают против подобной инициативы, считая, что закупать снаряды для помощи Украине можно только в странах Европейского союза и Норвегии. Греция также опасается, что Чехия намерена закупить снаряды у турецких оборонных компаний.
Александра Горошилова