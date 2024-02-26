Министр обороны Эстонии призвал ЕС передать Украине все запасы боеприпасов

В тоже время страны Европы не пока не могут передать обещанное количество снарядов и вооружения. 1 февраля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС поставит к марту только 500 тыс. снарядов вместо обещанного 1 млн. По ее словам, Евросоюз нарастил объемы военного производства на 40%. Чехия предложила закупить для Украины снаряды в третьей стране, однако инициатива не нашла единого согласия в Евросоюзе. Франция и Греция выступают против подобной инициативы, считая, что закупать снаряды для помощи Украине можно только в странах Европейского союза и Норвегии. Греция также опасается, что Чехия намерена закупить снаряды у турецких оборонных компаний.