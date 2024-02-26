Лавров сообщил, что его поездка в Латинскую Америку доказала любовь иностранцев к РФ

«Недавняя моя поездка в Латинскую Америку подтвердила, что Россию любят, Россию хотят видеть как можно чаще на самых разных мероприятиях и к нам хотят приезжать с удовольствием на самые разные мероприятия и по правительственной, и по неофициальной, в том числе образовательной, линии», — сказал он на заседании Наблюдательного совета МГИМО.