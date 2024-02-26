Гуцул жестко ответила Мажейксу: вы представляете ЕС, а не отдельных политиков Молдовы

«Напомню вам о вашей роли представителя интересов всего Евросоюза, а не отдельной политической фракции. Мы открыты к диалогу с ЕС, если он действительно основан на ценностях и принципах, которые вы заявляете. <…> Не ищите поводы для поддержки одной политической силы в ущерб другим», — также подчеркнула глава Гагаузской автономии.