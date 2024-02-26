Гуцул жестко ответила Мажейксу: вы представляете ЕС, а не отдельных политиков Молдовы

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул ответила на слова посла ЕС в Молдове Яниса Мажейкса, который ранее заявил, что диалог с главой автономии «невозможен, пока не будет доказано, что у нее нет связей с преступником», имея в виду оппозиционного политика Илана Шора..
«Обвинивший меня в связях с Иланом Шором посол ЕС Мажейкс, забыл, что именно народ Гагаузии доверил мне и моей команде управление регионом. Критикуя меня, вы критикуете и всех тех, кто поддержал наше видение на свободных демократических выборах», — отметила башкан в Telegram.
Она также подчеркнула, что Янис Мажейкс "забыл, что именно народ Гагаузии доверил мне и моей команде управление регионом.
«Напомню вам о вашей роли представителя интересов всего Евросоюза, а не отдельной политической фракции. Мы открыты к диалогу с ЕС, если он действительно основан на ценностях и принципах, которые вы заявляете. <…> Не ищите поводы для поддержки одной политической силы в ущерб другим», — также подчеркнула глава Гагаузской автономии.
Она также напомнила, что, вопреки напряженным отношениям с центральными властями, администрация Гагаузии не оставляет попыток наладить диалог.
«Вопреки всем атакам и целенаправленной антигагаузской политике Майи Санду, которая ввела страну в состояние хаоса, мы продолжаем наше общение с её командой. Мы давно могли бы оборвать диалог с теми, кто поддерживает её политику, но считаем это неправильным», — подчеркнула Гуцул.
Ранее депутаты расформированной фракции запрещенной в Молдове партии «Шор» попросили Конституционный суд страны проверить, законно ли то, что президент Майя Санду не утвердила башкана Гагаузии Евгению Гуцул в качестве члена правительства. «Напомним, что с момента вступления госпожи Евгении Гуцул в должность башкана прошло уже более 8 месяцев», — говорится в заявлении запрещенной в стране партии «Шор».
Там отметили, что аргументы, публично выдвигаемые официальными лицами по этому поводу, абсолютно необоснованны и противоречат закону.