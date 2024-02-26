Глава МИД Швейцарии: страны БРИКС предложили план прекращения конфликта на Украине

«Что касается мирных планов, которые известны общественности, то есть, например, план Китая, который был темой обсуждения во время моего визита в Китай … И есть другие (страны — “Ъ”), которые приложили усилия, но не опубликовали их. Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других», — сказал господин Кассис.
Как уточнил министр, предложения вариантов урегулирования конфликта свидетельствуют о готовности разных стран внести вклад в прекращение боевых действий. Он добавил, что у всех существующих мирных планов есть несколько общих черт, на которые стоит опираться во время переговоров. «Результат не может быть ни на 100% удовлетворительным для Украины, ни на 100% удовлетворительным для России, иначе не было бы никаких переговоров», — сказал Иньяцио Кассис.
15 января 2024 года президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский попросил организовать мирную конференцию высокого уровня. 25 февраля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что «в ближайшее время» в Швейцарии пройдет первый саммит по «формуле мира», на которую пригласят более 160 стран. Он допустил, что на вторую конференцию может быть приглашена Россия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля заявил, что для обсуждения конференции по урегулирования конфликта на территории Украины с Россией никто не связывался. Встречи по мирному плану без участия Москвы он назвал «несерьезными и смехотворными».
Петр Бузлаев