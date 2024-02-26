Глава МИД Швейцарии: страны БРИКС предложили план прекращения конфликта на Украине

«Что касается мирных планов, которые известны общественности, то есть, например, план Китая, который был темой обсуждения во время моего визита в Китай … И есть другие (страны — “Ъ”), которые приложили усилия, но не опубликовали их. Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других», — сказал господин Кассис.