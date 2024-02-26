ЕС продлил на год санкции против Беларуси после прошедших в стране выборов

В заявлении отмечается, что сейчас санкции действуют в отношении 233 физических лиц и 37 компаний Беларуси. Они предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Кроме того, против Беларуси введены экономические санкции в финансовом секторе, торговле, в отношении товаров двойного назначения, технологий и телекоммуникаций, энергетики и транспорта.