ЕС продлил на год санкции против Беларуси после прошедших в стране выборов

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Евросоюз решил еще на год продлить действие санкций против Беларуси после прошедших накануне в республике выборов депутатов нижней палаты парламента и местных советов, следует из заявления, распространенного в понедельник Советом ЕС.
«Сегодня Совет принял решение продлить действие ограничительных мер (в отношении Беларуси — Sputnik) … до 28 февраля 2025 года», — сказано в тексте заявления.
В качестве причин там указывается на якобы присутствующие «внутренние репрессии в Беларуси» и поддержку республикой спецоперации России на Украине.
В заявлении отмечается, что сейчас санкции действуют в отношении 233 физических лиц и 37 компаний Беларуси. Они предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Кроме того, против Беларуси введены экономические санкции в финансовом секторе, торговле, в отношении товаров двойного назначения, технологий и телекоммуникаций, энергетики и транспорта.
В соответствии с Конституцией
25 февраля впервые в Беларуси состоялся единый день голосования.
В ходе избирательной кампании были избраны депутаты местных советов и нижней палаты парламента на пятилетний срок.
В избирательные списки было включено более 6,9 млн человек. По данным ЦИК, явка избирателей на прошедших выборах составила 73,09%. Самая большая была зарегистрирована в Могилевской области — 77,03%. В Гродненской области проголосовали 76,90% населения, имеющего право голоса, в Гомельской — 75,85%, в Брестской — 75,82%, в Витебской — 75,63%, в Минской — 74,20%, в Минске — 61,54%.
Как заявил в понедельник на пресс-конференции в Минске глава миссии наблюдателей от СНГ, генсекретарь СНГ Сергей Лебедев, выборы в Беларуси прошли организованно и без нарушений.
«Миссия наблюдателей приходит к выводу, что выборы в Беларуси прошли в полном соответствии с Избирательным кодексом и Конституцией, они прошли открыто и гласно, были прозрачными и открытыми», — сказал Сергей Лебедев.
Ранее также стало известно, что что глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил с заявлением, в котором назвал проведенные в Беларуси выборы фиктивными. При этом он считает, что электоральная кампания прошла в атмосфере страха, поэтому она не может считаться демократичной.
На это в МИД Беларуси заявили, что республика не должна прислушиваться к мнению госдепа.
«В этой связи с юридической точки зрения мы не видим ни одной причины, почему мы должны прислушаться к заявлениям Государственного департамента США о едином дне голосования в Республике Беларусь», — подчеркнули в ведомстве.
Там также рекомендовали американской администрации ввести обязательное тестирование для сотрудников на знание основ международных отношений и права, частью которого является и Устав ООН, в котором, в частности, есть информация о суверенитете, независимости и невмешательстве во внутренние дела других стран.
В министерстве сообщили, что единый день голосования в Беларуси прошел в полном соответствии с белорусским законодательством.