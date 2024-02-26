Шольц выступил против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине

«Меня удивляет, что некоторые люди даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, привести к участию в военных действиях», — сказал канцлер. Он заявил, что Германия не может себе позволить участвовать в контроле за работой дальнобойных ракет и сопровождении к цели, как это делают Франция с Великобританией.
Господин Шольц сказал, что его очень раздражает, что в ФРГ дискуссия сконцентрирована на вопросе поставок Taurus Украине, в то время как главной потребностью украинской армии являются боеприпасы. Он подчеркнул, что о поставках Taurus не может быть и речи. «Это решение остается в силе», — заявил он.
Вчера, 25 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в Берлине до сих пор идут дискуссии по поводу поставки ракет большой дальности Украине. По данным немецких СМИ, власти ФРГ не хотят поставлять ракеты Taurus из-за опасений, что их будут использовать для нанесения ударов по территории России.
Эрдни Кагалтынов