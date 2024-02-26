Шольц выступил против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине

«Меня удивляет, что некоторые люди даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, привести к участию в военных действиях», — сказал канцлер. Он заявил, что Германия не может себе позволить участвовать в контроле за работой дальнобойных ракет и сопровождении к цели, как это делают Франция с Великобританией.