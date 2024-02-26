Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Шольц выступил против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он продолжает выступать против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его мнению, поставки этих ракет могут втянуть Германию в вооруженный конфликт, передает Focus-online с пресс-конференции, организованной агентством DPA.
Источник: Reuters

«Меня удивляет, что некоторые люди даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, привести к участию в военных действиях», — сказал канцлер. Он заявил, что Германия не может себе позволить участвовать в контроле за работой дальнобойных ракет и сопровождении к цели, как это делают Франция с Великобританией.

Господин Шольц сказал, что его очень раздражает, что в ФРГ дискуссия сконцентрирована на вопросе поставок Taurus Украине, в то время как главной потребностью украинской армии являются боеприпасы. Он подчеркнул, что о поставках Taurus не может быть и речи. «Это решение остается в силе», — заявил он.

22 февраля Бундестаг одобрил резолюцию, которая призывает правительство ФРГ поставить Украине дальнобойные ракеты. В документе не уточнялся тип ракет. При этом ранее в тот же день нижняя палата отклонила резолюцию о поставках Украине ракет Taurus.

Вчера, 25 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в Берлине до сих пор идут дискуссии по поводу поставки ракет большой дальности Украине. По данным немецких СМИ, власти ФРГ не хотят поставлять ракеты Taurus из-за опасений, что их будут использовать для нанесения ударов по территории России.

Эрдни Кагалтынов