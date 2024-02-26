Орбан призвал парламент Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО

Ожидается, что венгерский парламент одобрит заявку, в частности, после того как страну посетил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Reuters. В ходе его визита две страны подписали соглашение о покупке четырех шведских истребителей Saab JAS Gripen. Орбан на встрече с Кристерссоном сказал, что Швеции удалось «восстановить доверие».