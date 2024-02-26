Токаев подарил юным спортсменам автобус в Усть-Каменогорске

«Президент посетил Центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о достижениях региона в данном виде спорта. В прошлом году команда области победила на открытом чемпионате Казахстана», — говорится в сообщении.
Центр был создан на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису. Здесь проводятся крупные соревнования, спортивно-массовые мероприятия и учебно-тренировочные сборы, а также профессиональные занятия спортсменов инваклуба, шоудаун и воспитанников детского дома «Үміт». Здание оснащено профессиональными теннисными столами, силовыми тренажерами и спортивным инвентарем. В центре имеется врачебно-физкультурный диспансер, в котором установлено новейшее физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование для восстановления спортсменов после соревнований и травм.
Президенту также рассказали о возможности создания Академии настольного тенниса с целью обмена опытом и повышения спортивного мастерства.
Токаев осмотрел спортивные арены и побеседовал с воспитанниками детского дома «Үміт» и поручил акиму области держать на особом контроле состояние воспитательного учреждения и обеспечить воспитанников жильем.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о главных достижениях местных легкоатлетов. К примеру, на чемпионате Азии 2023 года в Астане Надежда Дубовицкая завоевала золотую медаль в прыжках в высоту среди женщин. Победительницей недавнего XI чемпионата Азии в Тегеране стала Елизавета Матвеева. В прошлом году на VI Республиканской спартакиаде по легкой атлетике команда региона заняла общекомандное первое место.