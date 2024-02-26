Об этом сообщает издание «Ведомости-Юг» со ссылкой на председателя комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству городской администрации Юлию Акинину.
Юлия Акинина сообщила, что в Ростове проживают представители 150 национальностей, зарегистрировано 29 религиозных групп и 134 религиозные организации.
«Ситуация стабильная. Конфликтов на межнациональной почве не зарегистрировано», — поджчеркнула Акинина.
По данным социсследования, ростовчане спокойно относятся к религиозной принадлежности людей, которые работает или живут рядом с ними.
Борис Разумовский.
Власти Ростова заявили, что в городе нет межнациональной напряженности
Администрация Ростова-на-Дону провела социологическое исследование, результаты которого говорят о том, что межнациональная напряженность в городе отсутствует.
Об этом сообщает издание «Ведомости-Юг» со ссылкой на председателя комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству городской администрации Юлию Акинину.