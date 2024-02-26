Туск предложил перенаправить украинское зерно в беднейшие страны

В начале февраля 2024 года в Польше начались новые акции протеста: профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей, в некоторых регионах начали перекрывать дороги, были случаи высыпания украинского зерна из транспорта на землю. Начало протестов связано с предложением Еврокомиссии продлить приостановку действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год.