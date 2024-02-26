Advance: после взятия Авдеевки ситуация начнёт развиваться стремительно

Автор материала назвал взятие Авдеевки важным событием для развития ситуации на поле боя.
«После взятия ситуация начнёт развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки», — говорится в публикации.
Кроме того, говорится в статье, на новое наступление Вооружённых сил Украины больше не осталось никаких шансов.
Ранее в Минобороны заявили, что войска России освободили населённый пункт Ласточкино на Авдеевском направлении.
Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки.