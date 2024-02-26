Кандидаты в президенты предложили реформировать ЕГЭ и увеличить стипендии

Тему ЕГЭ затронул и представитель кандидата от ЛДПР Никита Березин. «Нужно уходить от системы тестов. Потому что каждый ребенок на сегодняшний день индивидуален. И когда он пишет задание, ему достаточно написать вопрос и широко ответить: кто-то может сделать это на одном листе, кто-то на четырех. Нельзя всех ставить под одну планку», — сказал он. Березин также выступил за отказ России от Болонской системы образования.