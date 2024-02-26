НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России

Ранее председатель Верховного Совета (парламента) непризнанного ПМР Александр Коршунов заявил журналистам, что в Тирасполе 28 февраля пройдет съезд депутатов всех уровней. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предстоящий съезд обусловлен давлением властей Молдавии на ПМР. Ряд молдавских СМИ Молдавии, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, написали, что на съезде в Тирасполе якобы будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Как сообщил в субботу пресс-секретарь молдавского кабмина Даниел Водэ, власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать «необдуманных шагов».