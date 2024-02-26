НАТО пообещала поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России

КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. НАТО обещает поддержать Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской республики к России, заявил понедельник в Бухаресте замгенсека альянса Мирча Джоанэ в интервью бухарестскому телеканалу PRO TV.
Ранее председатель Верховного Совета (парламента) непризнанного ПМР Александр Коршунов заявил журналистам, что в Тирасполе 28 февраля пройдет съезд депутатов всех уровней. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предстоящий съезд обусловлен давлением властей Молдавии на ПМР. Ряд молдавских СМИ Молдавии, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, написали, что на съезде в Тирасполе якобы будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Как сообщил в субботу пресс-секретарь молдавского кабмина Даниел Водэ, власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать «необдуманных шагов».
«На мероприятии, которое пройдет в Тирасполе 28 февраля, скорее всего, будет анонсировано намерение подписать новые торговые соглашения между Россией и Приднестровьем, которые также являются незаконными. Референдум в Приднестровье уже был, его итоги мы знаем. Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию. Эта маленькая страна важна для нас», — сказал Джоанэ.
В Приднестровье в 2006 году состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России. Однако никакого решения с российской стороны тогда принято не было.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.