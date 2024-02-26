Польша установит систему слежения на реках на границе с Беларусью к концу 2024

Сообщается, что контракт, связанный с установкой электронных систем на реках, уже подписан. Называются реки Свислочь, Источанка, Буг. Говорится, что системы слежения планируют установить до конца 2024 года. Что касается стоимости работ, то называется более 90 миллионов долларов. В ведомстве полагают, что названная система даст возможность следить за передвижением и людей, и товаров на всем протяжении польско-белорусской границы.