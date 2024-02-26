Парламент отправил президента Венгрии в отставку

Государственное собрание (парламент) Венгрии единогласно одобрило заявление президента страны Каталин Новак об отставке. Теперь она официально не является президентом Венгрии, передает Telex. Госпожа Новак подала в отставку на фоне скандала с помилованием человека, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.