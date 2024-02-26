Парламент отправил президента Венгрии в отставку

Как сообщает издание, сейчас в парламенте проходит голосование на предмет назначения президентом председателя Конституционного суда Венгрии Тамаша Шуйоки. Его кандидатуру на пост президента ранее выдвинули правящие в Венгрии партии — «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия.
Господин Шуйока, если его кандидатуру одобрят, сможет вступить в должность президента только 5 марта. До этого дня исполняющим обязанности президента Венгрии будет спикер Государственного собрания Ласло Кёвер, отмечает Telex.
В результате скандала, который стал причиной отставки госпожи Новак, решение покинуть должность также приняли министр юстиции Венгрии Юдит Варга и глава венгерской реформистской церкви Золтан Балог.
Эрдни Кагалтынов