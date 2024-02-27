Воронежская область пополнит Московский военный округ с 1 марта 2024

Воронежская область с 1 марта перейдет в Московский военный округ. Соответствующий указ о военно-административном делении РФ сегодня, 26 февраля, подписал президент РФ Владимир Путин.
В Московский военный округ вместе с Воронежской областью войдут еще 14 регионов — Белгородская, Костромская, Липецкая, Нижегородская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Тверская, Тульская и Ярославская области.
Напомним, что сейчас наш регион входит в состав Западного военного округа, но он прекратит свое существование с первого дня весны. Взамен появятся Ленинградский и Московский округа.