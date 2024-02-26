Эрдоган рассказал об обещании Путина не медлить с визитом в Турцию

Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщало, что визит Владимира Путина в страну был запланирован на 12 февраля. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки визита еще согласовываются. Дипломатические источники в Анкаре сообщили, что Владимир Путин намерен посетить Турцию в конце апреля — начале мая. Последний раз главы государств встречались в сентябре 2023 года в Сочи.