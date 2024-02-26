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Bloomberg рассказало о поставках в Россию подсанкционных технологий из ЕС

За первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала подсанкционных товаров и технологий двойного назначения, произведенных в Евросоюзе, на €450 млн. Почти четверть этой суммы пришлась на продукцию, которая поступила в РФ напрямую из стран ЕС. Остальное Россия в основном импортировала через посредников, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с внутренними оценками Евросоюза.
Источник: Freepik

Несколько чиновников ЕС заявили агентству, что Евросоюз не предпринимает достаточно усилий для того, чтобы помешать России импортировать продукцию и технологии, которые используются в военных действиях на территории Украины. Собеседники Bloomberg отмечают, что после начала конфликта резко вырос экспорт подсанкционных товаров из Евросоюза в третьи страны, которые затем поставляют продукцию в РФ. К таким странам чиновники относят Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Армению, передает агентство.

Собеседники Bloomberg считают, что государства—члены ЕС, а также компании в этих странах делают слишком мало, чтобы препятствовать обходу санкций. Чиновники со ссылкой на данные Евросоюза утверждают, что некоторые дочерние компании и субподрядчики европейских фирм, работающих вне ЕС, производят подсанкционные товары и экспортируют их в Россию через третьи страны.

ЕС регулярно обновляет список так называемых высокоприоритетных товаров, поставлять которые в Россию запрещено. В этот список входят товары двойного (гражданского и военного) назначения и технологии, которые РФ может использовать при создании вооружений. Последний раз список обновлялся 22 февраля.

23 февраля США и Евросоюз приняли новые пакеты санкций в отношении России. Минфин США включил в санкционные списки 57 физических и 485 юридических лиц, а также 12 судов. Ограничения также затронули компании из Киргизии, КНР, ОАЭ, Сербии, Турции, ФРГ и других стран. В 13-й пакет санкций Евросоюза вошли 106 физических и 88 юридических лиц из России, а также компании из Индии, Казахстана, Китая, Сербии, Таиланда, Турции, Шри-Ланки. Новые санкции также ввели Канада и Австралия.

Эрдни Кагалтынов

ЕС
технологии