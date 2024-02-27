Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Воронежская область динамично развивается»

В понедельник, 26 февраля, Воронеж посетил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В рамках поездки вместе с губернатором Александром Гусевым он побывал в Воронежском государственном педагогическом университете (ВГПУ) и выступил на форуме воронежских отделений партии «Единая Россия», где рассказал участникам об итогах развития системы образования в РФ за последние годы.
По словам министра просвещения РФ, с 2019 года в стране в общей сложности построено более 1,3 тыс. школ, а капитальный ремонт провели в более 4 тыс. школах. Построено более 1,6 тыс. новых детских садов, решен вопрос с доступностью дошкольного образования.
Сергей Кравцов подчеркнул, что ребята должны получать качественное образование вне зависимости от места проживания. Говоря о строительстве новых современных школ, он отметил образовательный центр «Содружество», в котором побывал.
— Воронежская область динамично развивается, строятся новые школы, капитально ремонтируются школы, решен вопрос с дошкольными учреждениями. Сегодня мы побывали в образовательном центре «Содружество» — это современная школа с очень интересными пространствами для детей: актовым залом и спортивным залом, кабинетами химии, физики, биологии. Договорились, что в школе будет создан музей, посвященный специальной военной операции.
Затем министр просвещения РФ отправился в педуниверситет. Сергею Кравцову показали отремонтированный актовый зал, где проходят университетские смены и культурно-просветительские мероприятия для студентов. Ректор ВГПУ Сергей Филоненко рассказал, что с 2019 года педуниверситет является участником федеральных проектов «Учитель будущего», «Современная школа» и «Учитель будущего поколения России» в рамках национального проекта «Образование». Благодаря этому в ВГПУ был открыт один из первых в России Центр непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических работников.
В 2023 году Центр профмастерства ВГПУ стал победителем конкурсного отбора на получение гранта Минобрнауки России и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» на подготовку вожатых. Здесь же в актовом зале министр пообщался со студентами.
Сергей Кравцов живо интересовался у будущих педагогов их интересами, любимой литературой и русской поэзией серебряного века. Министр отметил, что ребятам предстоит работать в очень комфортных условиях, ведь в Воронежской области открываются современные новые школы.
— Педагогический университет активно развивается, а это значит, что у нас нет проблем с подготовкой кадров. Открываются педагогические классы, и в целом у нас более десяти человек на место на конкурс в педагогический вуз Воронежской области. Договорились с губернатором о продолжении всех тех программ, которые реализуются. Будем их максимально поддерживать. Кроме того, обсуждался вопрос ремонта детских садов, общежитий образовательных учреждений. Мы все эти инициативы обобщим и уверен, что они будут поддержаны, — поделился Сергей Кравцов.
Как отметил губернатор Александр Гусев, в 2024 году на реализацию государственной программы «Развитие образования» в регионе предусмотрены средства в размере 43 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей из федерального бюджета. Запланирован ввод в эксплуатацию трех детских садов на 550 мест в Бобровском, Таловском и Терновском районах. Будут проведены ремонтные работы в 71 организации системы образования.
В рамках нацпроекта «Образование» будут построены и введены в эксплуатацию три школы и пристройка к зданию школы на 3206 мест в Воронеже, Новохоперском, Рамонском и Хохольском районах. Кроме того, будут созданы два детских технопарка «Кванториум» и центр цифрового образования «IT-куб», а также 5,5 тыс. новых мест для дополнительного образования.
Справка ВГПУ — крупнейший педагогический вуз Черноземья, учрежденный в 1931 году. За годы своего существования ВГПУ подготовил более 90 тыс. педагогов. Сегодня 85% учителей Воронежской области являются выпускниками ВГПУ. Сейчас в вузе обучаются 7 442 студента. В 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Воронежская область получила 330,5 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства бюджета Воронежской области и средства предприятий-работодателей созданы и функционируют четыре образовательно-производственных кластера в сфере сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, туризма, педагогики на базе профессиональных образовательных организаций.
В рамках регионального проекта «Профессионалитет» в 2024 году будут созданы Центр опережающей профессиональной подготовки в сфере промышленности на базе Воронежского политехнического колледжа, четыре кластера в сферах авиа- и машиностроения, промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы на базе четырех техникумов области, центр на базе Хреновского лесного колледжа и 17 кружков на базе школ Воронежской области по обучению в сфере беспилотного авиастроения.