Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Воронежская область динамично развивается»

— Педагогический университет активно развивается, а это значит, что у нас нет проблем с подготовкой кадров. Открываются педагогические классы, и в целом у нас более десяти человек на место на конкурс в педагогический вуз Воронежской области. Договорились с губернатором о продолжении всех тех программ, которые реализуются. Будем их максимально поддерживать. Кроме того, обсуждался вопрос ремонта детских садов, общежитий образовательных учреждений. Мы все эти инициативы обобщим и уверен, что они будут поддержаны, — поделился Сергей Кравцов.