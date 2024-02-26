Головкин прокомментировал свое назначение на пост главы НОК

В своем официальном профиле в Instagram* Головкин поблагодарил за поздравления.
«Дорогие друзья, хотел поблагодарить всех за поздравления, которые весь день получаю от всех, кто неравнодушен к спорту. Рад буду представлять нашу страну в международном олимпийском сообществе. Задачи стоят серьезные, но верю, что смогу быть полезен нашему спорту. Самое главное — есть видение, есть желание и ваша поддержка. Рахмет!» — написал он.
Напомним, сегодня в Астане состоялось заседание внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК. В рамках мероприятия Головкина единогласно избрали на пост президента организации. В этой должности он сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял НОК с сентября 2015 года и сложил с себя полномочия. В середине февраля кандидатуру Головкина выдвинули спортивные федерации по олимпийским видам спорта. После назначения новый глава НОК выступил с заявлением. Также отметим, что сегодня определился новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана.
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