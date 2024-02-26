Головкин прокомментировал свое назначение на пост главы НОК

Напомним, сегодня в Астане состоялось заседание внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК. В рамках мероприятия Головкина единогласно избрали на пост президента организации. В этой должности он сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял НОК с сентября 2015 года и сложил с себя полномочия. В середине февраля кандидатуру Головкина выдвинули спортивные федерации по олимпийским видам спорта. После назначения новый глава НОК выступил с заявлением. Также отметим, что сегодня определился новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана.