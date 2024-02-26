Алейник обсудил с замгенсекретаря ШОС вступление Беларуси в организацию

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в понедельник встретился с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым и подтвердил ему готовность республики стать полноправным членом ШОС, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД напомнили, что Нурлан Ермекбаев находится в Минске во главе миссии наблюдателей ШОС за выборами в Беларуси.
«Алейник поблагодарил собеседника за проделанную во время пребывания в Беларуси работу Миссии и поддержку в вопросах присоединения нашей страны к ШОС в качестве полноправного члена», — сказано в сообщении на официальном сайте министерства.
В рамках встречи была также отмечено готовность Беларуси в полной мере включиться в работу организации, наполняя структуру новым содержанием и выступая с предложениями и инициативами, проинформировали в МИД.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия и обсудили предстоящие мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, добавили там.
Беларусь и ШОС
Ранее в марте 2023 года Александр Лукашенко заявил о том, что официальный Минск рассчитывает присоединиться к ШОС до саммита в Нью-Дели, который был запланирован на лето прошлого года.
Саммит глав государств ШОС состоялся в июле 2023 года, и белорусский лидер тогда в своей речи выразил надежду, что следующая встреча пройдет в очном формате.
«Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к Шанхайской организации сотрудничества. Мы соответствующую работу провели», — заявил он в своем видеовыступлении.
Сейчас в организации председательствует Казахстан, поэтому очередной саммит состоится в Астане. Посол Ерлан Байжанов 14 декабря 2023 года в ходе пресс-конференции в Минске выразил уверенность, что у Беларуси летом 2024 года не возникнет проблем с вступлением в ШОС.