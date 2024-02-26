Песков заявил, что танки Abrams будут гореть

США передали Abrams Украине в сентябре 2023 года. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов тогда заявил, что их нужно использовать только в «очень специфических, хорошо продуманных операциях», поскольку если применять их на линии фронта и в обычном бою, те «не проживут очень долго на поле боя».