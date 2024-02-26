Венгрия избрала нового президента

Он сменил Каталину Новак, отставку которой парламент также принял 26 февраля. Новак объявила об уходе с поста 10 февраля, взяв ответственность за помилование заключенного, осужденного за преступление на почве педофилии. После этого в стране назрел политический кризис. Оппозиция призывала в том числе к отставке премьер-министра страны Виктора Орбана.

67-летний Тамаш Шуйок работает в Конституционном суде 10 лет, а с 2016 года — возглавляет его. В период с 1997 по 2014 год он держал частную юридическую практику, а с 2000 года до избрания в качестве конституционного судьи в 2014 году он был почетным консулом Австрии в Сегеде. С сентября 2005 года он преподавал конституционное право в качестве приглашенного преподавателя в Сегедском университете.