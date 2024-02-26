Гайдукевич: ЛДПБ будет участвовать в президентских выборах в 2025 году

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Олег Гайдукевич заявил, что его партия будет участвовать в выборах главы государства в 2025 году.
Он подчеркнул, что ЛДБП — это патриотическая партия, у которой интересы страны стоят выше амбиций.
«Партия обязательно будет участвовать в президентской кампании, секрета нет. Обязана! А формат будет решен позже, после того, как будем знать, какие вообще будут обстоятельства в стране», — заявил Гайдукевич в эфире телеканала СТВ в понедельник.
По его словам, пока не определено, будет ли ЛДПБ выдвигать кандидата или поддержит одного из кандидатов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Президент уточнил, что чем сложнее будет обстановка, чем активней оппозиция будет будоражить общество, тем быстрее он пойдет на выборы.
Лукашенко отметил, что впереди еще год до выборов, произойти может многое, но власти будут реагировать на то, какие изменения будут происходить в обществе.
Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.