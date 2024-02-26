В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти

Эта норма допускает начало такого процесса, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции. В таком случае его обязанности переходят к его заместителю.
По мнению конгрессмена, наиболее весомое основание для запуска этой процедуры — недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра. Несмотря на то что документ не содержит выводов о необходимости предъявить обвинения Байдену, последний охарактеризован в нем как «пожилой человек с плохой памятью».
«Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку», — подчеркнул он.
В последние недели проблемы с памятью Байдена стали проявляться особенно остро: он трижды рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их умерших предшественников.
Новую волну негодования вызвал отчет Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении президентом секретных документов. Согласно докладу, во время общения с командой спецпрокурора Байден не смог точно обозначить сроки начала и конца работы на посту вице-президента, а также назвать дату смерти сына Бо.
При этом сам глава Белого дома впоследствии выступил со специальным обращением, высказав возмущение такими оценками. Он заверил, что с его памятью «все хорошо». Тем не менее в конце выступления американский лидер вновь оговорился, перепутав Египет с Мексикой.