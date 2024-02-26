В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти

По мнению конгрессмена, наиболее весомое основание для запуска этой процедуры — недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра. Несмотря на то что документ не содержит выводов о необходимости предъявить обвинения Байдену, последний охарактеризован в нем как «пожилой человек с плохой памятью».