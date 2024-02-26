Столтенберг: отсутствие помощи со стороны США привело к тому, что ВСУ оставили Авдеевку

«Нерешительность США уже оказывает влияние на ситуацию на поле боя. Это не только уменьшает число боеприпасов, которое [украинские] военные получают на линии фронта. Мы видели последствия этого в Авдеевке, которую украинцы оставили несколько дней назад», — указал он в эфире телеканалу CNN.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 17 февраля президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки «Центр» продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.
Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Вашингтон перестал поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности украинской армии.