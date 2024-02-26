Столтенберг: отсутствие помощи со стороны США привело к тому, что ВСУ оставили Авдеевку

«Нерешительность США уже оказывает влияние на ситуацию на поле боя. Это не только уменьшает число боеприпасов, которое [украинские] военные получают на линии фронта. Мы видели последствия этого в Авдеевке, которую украинцы оставили несколько дней назад», — указал он в эфире телеканалу CNN.