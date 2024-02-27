Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил почетной грамотой и объявил благодарность ряду крупных ученых из числа членов Российской академии наук, в числе которых сотрудники саровского ядерного центра.
Согласно указу, все они отмечены за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук.
Почетной грамоты президента удостоен заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), член-корреспондент РАН Александр Чернышев. Благодарность главы государства объявлена выдающемуся разработчику ядерного оружия, бывшему директору саровского ядерного центра, а ныне почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ академику Радию Илькаеву.
Всего почетной грамотой и благодарностью президента сейчас отмечены 10 человек, среди которых, в частности, специалист в области полупроводников член-корреспондент РАН Анатолий Двуреченский и астрофизик академик Игорь Новиков.
Работы академика Илькаева во многом определили облик современного ядерного оружия России. Основные относятся к разработке первичных источников термоядерных зарядов, зарядов переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного оружия и исследованиям воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Илькаеву принадлежит исключительная роль в формировании современного научного облика РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Среди научных интересов Чернышева — вопросы ядерной физики и воздействия ядерного взрыва, физика высоких плотностей энергии и температуры, вопросы нераспространения ядерного оружия.
РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс «Росатома». Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает первое место среди научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.