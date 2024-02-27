Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН

РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс «Росатома». Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает первое место среди научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.