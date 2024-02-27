Как прошли первые теледебаты кандидатов в президенты

К тому же среди участников не оказалось того, «кто обострил бы ситуацию», а каждый кандидат «отрабатывал свою аудиторию» и действовал в «партийной нише», отмечает эксперт. В целом же, по его мнению, первый раунд остался, скорее, за Владиславом Даванковым, хотя он «заметно нервничал». Попытка Николая Харитонова «наехать на остальных» была призвана сработать на имидж «самой оппозиционной партии», но дивидендов это не принесет, а выступление ЛДПР оставит больше вопросов, рассуждает Калачев: «Одно дело, когда на дебаты не ходит Путин, другое дело — лидер партии. Жириновский никогда не отказывался от дебатов и за словом в карман не лез. И, конечно, здесь самое главное, что запомнится, что от ЛДПР был непонятно кто».