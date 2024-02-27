Как прошли первые теледебаты кандидатов в президенты

Первые в этой кампании федеральные теледебаты начались в 15:00 по местному времени и продлились час с перерывами на показ агитационных роликов (президент Владимир Путин в дебатах не принимает участия, поэтому и его видео в эфире не было). Стартовый эфир организаторы посвятили образованию: политикам предложили ответить на три вопроса в пределах четырехминутного регламента, а после выступить с двухминутным резюме. Для начала же ведущий попросил участников оценить ход реализации национального проекта «Образование».
Кандидат от «Новых людей» посчитал нужным подробно представиться телеаудитории и сообщил, что образование для него — «личная тема»: «Мой дедушка преподавал более 40 лет, другой дедушка — академик-химик, номинант на Нобелевскую премию, бабушка имеет опыт преподавания 30 лет. А нацпроектом “Образование” я занимался лично: вел два федеральных проекта — “Социальные лифты для каждого” и “Учитель будущего”».
Далее Владислав Даванков заговорил о невысоких зарплатах педагогов и финансировании системы в целом. «Нацпроект “Образование” — это вопрос про деньги в первую очередь, — подчеркнул кандидат.— На образование выделяется всего 4% от бюджета, это критически мало». Заодно он призвал зрителей ознакомиться с его программой, предусматривающей рост расходов на образование до 10% от бюджета, и похвастался, что «знает, где взять деньги», по «каждому пункту» предвыборного документа.
Выступление представителя ЛДПР оказалось более обезличенным: поначалу заменявший кандидата Никита Березин расставлял исключительно партийные акценты. «Мы в ЛДПР видим, как-то, что писали в национальных проектах, разнится с той историей, которую мы видим на сегодня», — сетовал он. Но потом все же добавил конкретики, сообщив, что либерал-демократы говорят «не только о низких зарплатах», но и о разнице доходов между сельскими и городскими учителями, о необходимости отмены ЕГЭ и дебюрократизации работы педагогов.
«Блудить-ходить не надо, надо вспомнить нашу историю!» — дождавшись своей очереди, предсказуемо призвал коммунист Николай Харитонов. Отдав дань советскому опыту, он подробно рассказал о социалистически ориентированных инициативах КПРФ и о роли всех именитых партийцев в их разработке. «Можно поправками поправить бюджет и увеличить по крайней мере народное образование», — втолковывал оппонентам и телезрителям Харитонов. И неожиданно сделал выпад в сторону конкурентов: «Я уважаю представителей кандидатов, самого кандидата, но 37 млрд в бюджете можно было поправить голосованием. Почему “Новые люди” и ЛДПР голосовали за этот бюджет?..».
Ответ коммунисту соперники дали уже во втором раунде, посвященном Болонской системе. «Фракция КПРФ голосует каждый год против бюджета, потом выдает поправки, их отклоняют, вместо того чтобы конструктивно работать с правительством», — отметил Владислав Даванков и, воспользовавшись моментом, рассказал о принципах парламентской работы «Новых людей», нацеленных на конструктивное взаимодействие с правительством. «ЛДПР тоже поддерживает бюджет, потому что бюджет — это самый главный документ нашей страны. И говорить о том, что мы не должны его принимать, значит говорить о том, что сегодня не отремонтируются школы на селе, в городе, кто-то не получит зарплату», — сформулировал свои антитезисы Никита Березин.
Правда, на этом дискуссия в эфире и закончились, поскольку, отработав бюджетно-парламентскую тему, участники далее аккуратно следовали в фарватере заготовленных тезисов. Владислав Даванков продолжил знакомить зрителей с повесткой своей партии и требовал дать «больше свободы» педагогам и ученикам, Никита Березин все чаще ссылался на тридцатилетнюю «народническую» борьбу ЛДПР и ее основателя, а Николай Харитонов — на советский опыт и необходимость покончить с капитализмом хотя бы в отдельно взятой стране. Ну, а в третьем раунде (о цифровых тенденциях) голоса кандидатов едва не слились в единый хор: партийцы дружно призвали реформировать ЕГЭ, повысить, наконец, зарплаты учителям и выстроить практико-ориентированную подготовку учащихся в вузах и ссузах.
Жаркой дискуссии между оппонентами не могло возникнуть в принципе, подвел итоги первого раунда политолог Константин Калачев: «Сам формат убивает эти дебаты на корню: никто ничего не обостряет, а дискуссия не предполагается изначально. С моей точки зрения, это нужно было назвать не “дебаты”, а “предвыборные выступления кандидатов в президенты”».
К тому же среди участников не оказалось того, «кто обострил бы ситуацию», а каждый кандидат «отрабатывал свою аудиторию» и действовал в «партийной нише», отмечает эксперт. В целом же, по его мнению, первый раунд остался, скорее, за Владиславом Даванковым, хотя он «заметно нервничал». Попытка Николая Харитонова «наехать на остальных» была призвана сработать на имидж «самой оппозиционной партии», но дивидендов это не принесет, а выступление ЛДПР оставит больше вопросов, рассуждает Калачев: «Одно дело, когда на дебаты не ходит Путин, другое дело — лидер партии. Жириновский никогда не отказывался от дебатов и за словом в карман не лез. И, конечно, здесь самое главное, что запомнится, что от ЛДПР был непонятно кто».
Григорий Лейба