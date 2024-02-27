Народный фронт оценил ход выполнения посланий президента

Тем не менее глава исполкома НФ Михаил Кузнецов оптимистичен: он считает, что послания президента закладывают «ценностную и управленческую» основу для повышения качества жизни граждан и уже поменяли жизнь многих к лучшему, а НФ будет и дальше следить за тем, чтобы все так и продолжалось.
Проводить мониторинг реализации поручений из президентских посланий Народному фронту поручил сам Владимир Путин. Раз в квартал НФ должен делать по этому поводу доклад. На текущий момент НФ подготовил 12 докладов, а еще два ожидаются к 1 марта.
Мониторинговые рейды осуществляются с привлечением экспертов и активистов в регионах. Они проверяют, насколько соответствуют действительности отчеты органов власти о ходе работ по возведению тех или иных объектов — например, школ и фельдшерско-акушерских пунктов. При этом проверяется этапность и качество работ в конкретные даты, в том числе с применением фото— и видеосъемки. «Общественники общаются с людьми, уточняют детали, а собранная фактическая информация для проверки своевременности и качества работ сверяется с документами», — поясняют в НФ. Порой такой народный контроль осуществляется совместно с представителями профильных ведомств и контрольных органов.
Результаты опросов, в частности, легли в основу анализа эффективности реализации поручений по созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми, увеличению размера выплат по уходу за больным ребенком, выплате кешбэка за детский отдых, предоставлению части госуслуг 24 часа в сутки семь дней в неделю, предоставлению медицинской помощи на отдаленных территориях, эффективности диспансеризации и мер противодействия болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности, и др.
Так, на данный момент из послания-2023 реализовано 86% поручений, еще 14% находятся в разработке. Для 2021 года статистика похуже: 61% исполнен; 39% — в процессе. В НФ в связи с этим поясняют, что послание 2021 года включало много структурных и фундаментальных задач, которые объективно предполагают продолжительный период реализации: строительство 1300 школ, развитие транспортной инфраструктуры, цифровизация госуслуг и «другие важные долгосрочные цели». А вот в 2023 году большинство поручений касались оперативного реагирования на вызовы, связанные с санкциями и проведением специальной военной операции: это, например, создание фонда «Защитники Отечества», реализация инвестпроектов по выпуску приоритетной промышленной продукции, повышение минимальной оплаты труда, переобучение рабочих кадров
К реализованным поручениям там также относят стабильность бюджетной системы, закладывание экономических и организационных основ для технологического суверенитета РФ, модернизацию высшего образования и муниципального управления. Также в регионах прошло обновление парка скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Однако, как отмечает сопредседатель Центрального штаба НФ, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, не всегда этот транспорт можно использовать из-за дефицита водителей: «Нехватка квалифицированных водителей отмечается всеми участниками сферы общественного и грузового авто- и электротранспорта».
Также НФ указывает на задержку с реализацией поручения по созданию реестра должников по алиментам. Соответствующий законопроект был подготовлен еще в 2022 году, но получил много отрицательных отзывов. Сейчас документ ожидает корректировки перед вторым чтением в Госдуме.
К проблемным вопросам в НФ также относят тему роста цен. «Примеры резкого роста цен и дефицита автомобильного топлива (рост с января по август 2023 года на дизель — 3%, на бензин — 7%), куриных яиц (рост за год на 61%), мяса кур (рост за год на 28%), помидоров (рост за год на 51%), груш (рост за год на 48%), бананов (рост за год на 47%) и других продуктов показали, что не всегда вовремя реализуются меры для гарантии предсказуемости цен и насыщения внутреннего рынка качественной продукцией», — дипломатично отмечают в организации.
По его словам, это касается как отдельных территорий (например, в связи со строительством автомагистрали Москва—Казань), так и больших групп людей — как адресное сопровождение ветеранов СВО, выплаты для семей с детьми и многое другое. «В отличие от других государств, где обращения первого лица носят ритуальный, зачастую поздравительный и только иногда политический характер, послания президента России закладывают ценностную и управленческую основу для системных изменений в жизни каждого человека, живущего в стране. Защита интересов и повышение качества жизни граждан — вот их основная цель. Именно поэтому контролировать исполнение посланий поручено Народному фронту, как структуре, осуществляющей народный контроль», — уверен глава исполкома.
Андрей Винокуров