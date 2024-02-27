Народный фронт оценил ход выполнения посланий президента

Так, на данный момент из послания-2023 реализовано 86% поручений, еще 14% находятся в разработке. Для 2021 года статистика похуже: 61% исполнен; 39% — в процессе. В НФ в связи с этим поясняют, что послание 2021 года включало много структурных и фундаментальных задач, которые объективно предполагают продолжительный период реализации: строительство 1300 школ, развитие транспортной инфраструктуры, цифровизация госуслуг и «другие важные долгосрочные цели». А вот в 2023 году большинство поручений касались оперативного реагирования на вызовы, связанные с санкциями и проведением специальной военной операции: это, например, создание фонда «Защитники Отечества», реализация инвестпроектов по выпуску приоритетной промышленной продукции, повышение минимальной оплаты труда, переобучение рабочих кадров и т. д. «Поэтому реализация многих поручений 2021 года продолжается и сейчас, а поставленные в 2023 году цели большей частью уже оперативно достигнуты», — говорят в НФ.