В Молдавии заявили, что ни один дрон не пересекал территорию республики

Погранполиция Молдавии сообщила 19 февраля, что намерена закупить больше дронов для контроля за пограничной зоной, а также средства для их уничтожения, чтобы бороться с беспилотниками, которые используются для контрабанды. На сегодняшний день погранполиция республики использует 60 дронов. Дополнительная техника позволит увеличить радиус контролируемой территории и компенсировать нехватку кадров.