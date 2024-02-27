Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

«Все обсуждалось сегодня в свободной и прямой манере. Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели», — сообщил он на пресс-конференции по итогам конференции по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.