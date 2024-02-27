Франция не планирует передавать Киеву истребители Mirage, заявил Макрон

«На сегодня мы не ведем переговоров о “Миражах”, но мы занимаемся подготовкой пилотов. Среди восьми существующих коалиций, к которым сегодня прибавилась девятая коалиция по дальнобойным вооружениям, есть коалиция по авиации, по истребителям F-16. У нас нет F-16, так как у нас есть собственные самолеты. Мы изучаем наши собственные мощности на вопрос, будет ли это полезно для защиты Украины», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже.